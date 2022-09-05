Gaziantep araçlardan akü çalan 2 kişi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde araçların akülerini çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Sanayi Mahallesi'nde araçlardaki aküleri çalan zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.



Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aküleri çaldığını tespit ettiği Ş.Ö. ve Y.O'yu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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