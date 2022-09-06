Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına yavru balık bırakıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Tahtaköprü Barajına 100 bin aynalı sazan balık yavrusu bırakıldı.

Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü işbirliğinde, Tahtaköprü Baraj Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahasına 100 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Yapılan balıklandırma çalışmasıyla gölette istilacı türlerin azaltılması, sofra ve ekonomik değeri olan yerli türlerin arttırılmasının amaçlandığı belirtildi.

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