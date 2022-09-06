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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Pamuk, yönetim kurulunu tanıttı

AA

Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Pamuk, yönetim kurulunu tanıttı

GAZİANTEP (AA) - Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Mehmet Pamuk, partisinin il yönetimini duyurdu.

Pamuk, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, geçen yılın ağustos ayında partilerinin kurulduğunu ve geçen ayda il başkanı seçildiğini söyledi.

İl yönetim kurulunu topladıklarını ifade eden Pamuk, "Tüm arkadaşlarımız kendi işinin ehli. Yönetim kurulumuzun da çok iyi görevler yapacağına inanıyoruz. Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızın işi ne ise o işi yaptırmaya çalışacağız, o şekilde faydalanmaya çalışacağız." dedi.

Pamuk'un konuşmasının ardından partinin il yönetimini tanıttı.

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