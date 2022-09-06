Gaziantep'te ilkokula başlayan 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 75 bin ilkokul öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi yeni eğitim ve öğretim döneminde okula başlayan 1. sınıf öğrencilerine çanta hazırladı.

İçinde sulu boya, kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, pastel boya, defter çeşitlerinin bulunduğu çanta, uyum eğitimine başlayan 75 bin öğrenciye dağıtıldı.

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