GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına ait, atık kağıtların toplandığı açık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, civardaki iş yerlerinden de yangına destek geldi.

Bu kapsamda olay yer yakınlarındaki bir çimento fabrikası, yangının daha kısa sürede söndürülmesine katkı sağlamak adına beton mikserlerini suyla doldurarak yangın bölgesine dökmeye başladı.

Öte yandan bir itfaiye eri söndürme çalışmaları sırasında çıktığı balyalardan düşerek yaralandı.

Yarılı itfaiye eri 112 Acil Sevvis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saattir süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışması başlattı.

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