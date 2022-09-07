Gaziantep'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin boyama seti desteği

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Şahinbey Belediyesi, okul öncesi ve ilkokul eğitimine başlayan öğrencilere 475 bin 300 boyama seti desteği verecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mehmet Tahmazoğlu, okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 boyama seti dağıtılacağı bildirdi.

Tahmazoğlu, yeni öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyerek, "Geçtiğimiz dönemlerde olduğu gibi bu dönemde okul öncesi eğitime başlayan minik öğrencilere ve ilkokul öğrencilerine 475 bin 300 boyama seti dağıtımı gerçekleştireceğiz. Minik öğrencilerimize ve gençlerimize eğitiminde destek olmaya devam ediyoruz. Bu anlamda onların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda yeni projeler yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.





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