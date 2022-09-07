Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası

AA

Gaziantep'te FETÖ'nün sosyal medya hesaplarının yöneticisine 12,5 yıl hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, FETÖ'nün sosyal medyadaki "kacsaatolduson", "kacsaatoldusonn", "kacsaatoldunet" gibi hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Hüseyin Y. 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Hüseyin Y. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Hüseyin Y'nin eşi tutuksuz sanık F. Y. ile avukatları duruşmada hazır bulundu.

Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Hüseyin Y'ye "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, delil yetersizliğinden F.Y'nin beraatine karar verdi.

FETÖ'nün sosyal medyadaki çeşitli hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddiasıyla Gaziantep'te 1 Mayıs 2020'de gözaltına alınan Hüseyin Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyası, zanlının FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında daha önce açılan 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Baklava paketinden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Baklava paketinden uyuşturucu çıktı
Gaziantep'te baklava paketine uyuşturucu gizleyen zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te baklava paketine uyuşturucu gizleyen ...
`İhracatta hedefimiz 13 milyar dolar seviyesini yakalamak´
YEREL HABERLER `İhracatta hedefimiz 13 milyar dolar seviyesini ...
Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin lira destek
YEREL HABERLER Gaziantep'te üniversiteyi kazanan öğrencilere 3 bin ...
Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 13 milyar dolar
YEREL HABERLER Hububat, bakliyat ve yağlı tohum ihracatında hedef 13 ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 bin boyama seti desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine 475 ...
GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta atık kağıt toplama ...
Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerinin yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerinin yakalanması ...
Gaziantep'te ilkokula başlayan 75 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te ilkokula başlayan 75 bin öğrenciye çanta ...
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)
Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
YEREL HABERLER Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü
GÜNCELLEME - 2 Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - 2 Gaziantep'te vidanjörün patlaması ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu 2 kişi öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te vidanjörün patlaması sonucu ...
Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki kimya fabrikasında patlama
Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 4 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı ...
Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Pamuk, yönetim kurulunu tanıttı
YEREL HABERLER Zafer Partisi Gaziantep İl Başkanı Pamuk, yönetim ...
Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına yavru balık bırakıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Tahtaköprü Barajına yavru balık ...
Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi haline gelecek
YEREL HABERLER Tarihi han, Gaziantep'teki gümüş ticaretinin merkezi ...
Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk yenilgisini aldı
Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 170 bin boş makaron ele geçirildi
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, oğlu öldü
YEREL HABERLER Ayakkabı imalathanesinde patlama; baba yaralandı, ...
Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te ayakkabı atölyesindeki patlamada 1 kişi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.