Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev'den Güneydoğulu hububatçılara ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Güneydoğulu hububat ve bakliyatçılar ile bir araya geldi.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, Sapiyev GAİB'i ziyaret etti.

Burada Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Sapiyev, hububat ve bakliyatçılara Kazakistan'daki sektör konusunda bilgi verdi.

Sapiyev, Kazakistan'ın Türk yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığını belirterek, "Gaziantep bizim için büyük önem taşımakta. Gaziantepli yatırımcıları her alanda Kazakistan'da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Birlik Başkanı Kadooğlu ise ziyaretten dolayı memnun olduklarına değinerek, "Kazakistan dost ve kardeş bir ülke. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı ticaretin artırılması için ellerimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu da hazır bulundu.

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