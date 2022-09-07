Gaziantep'te kurulan "Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi" tanıtıldı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde kurulan "GTO Yeşil Teknoloji Koordinasyon Merkezi" tanıtıldı.

GTO'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, EBRD Türkiye Başkan Vekili Mehmet Üvez, KOSGEB İl Müdürü Muhammet Paksoy, Yalova Üniversitesi İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Öğretim Görevlisi Gülgönül Bozoğlu Batı ve iş insanları katıldı.

Yıldırım, buradaki konuşmasında, tanıtımını yaptıkları merkezi Avrupa Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında oda üyelerinin mevcut durumlarını gözden geçirerek iklim değişikliğine karşın tedbir almalarını sağlamak ve yeşil teknolojiye geçiş sürecinde rehber olması için hayata geçirdiklerini belirtti.

Gelecekteki ekonomi politikalarına çevreci kaygıların yön vereceğini aktaran Yıldırım, "Projelerimizle, üyelerimize yeni dünyanın ihtiyaçlarını, yeni müşterilerin beklentilerini, yeni yolları, yeni yöntemleri gösteren bir pusula olmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Üvez ise "Bu proje bankamızın stratejik olarak çok önem verdiği bir konuda bölgeye katkı sağlayacak. Yeşil dönüşüm konusunda GTO üyelerinin ve bölge iş insanlarının farkındalıklarını arttırarak onlara teknik destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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