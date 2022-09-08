Gaziantep'te inşaatta düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 4 katlı inşaatın çatısına yerleştirilirken düşen çelik platformun altında kalan 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrika inşaatında, çatıya yerleştirilmek istenen çelik platformun iskelede bulunan işçilerin üzerine düşmesi sonucu 5 işçi yaralandı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü.

Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Yüzbaşı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Yüzbaşı'nın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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