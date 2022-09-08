Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 35 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanda, futbolcular daha sonra çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.









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