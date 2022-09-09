Gaziantep'te geçerli başvuru yapan tüm öğrenciler yurtlara yerleşti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, geçerli yurt başvurusunda bulunan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini bildirdi.

Özbay, AA muhabirine, bu yıl kentte hiçbir öğrencinin yedekte kalmadığını söyledi.

5 bin 86 geçerli başvuru yapan öğrencilerin tamamının yurtlara yerleştirildiğini ifade eden Özbay, şunları kaydetti:

"Şehir merkezinde şu an bin 800 toplamda ise 2 bin 92 boş kontenjanımız bulunmaktadır. Tüm yaz boyunca gençlerimiz için çalıştık. Yedekte öğrencimizin bulunmaması büyük bir mutluluk. Yaz boyunca öğrencilerimizin rahatlığı ve konforu için bahçeler oluşturmaya, kendi teknik ekiplerimizle onarımlarımıza devam ettik. Bu sayede öğrencilerimiz inşallah hazırlıklı ve mutlu şekilde yurtlara gelecek. Artık geriye öğrenci kardeşlerimizle birlikte gezi, organizasyonlar planlayacağız ve bakanlığımızın projelerini hep birlikte yürüteceğiz."

Özbay, ayrıca yurtlarda bu yıl kız öğrencilere yönelik spor salonları açtıklarını sözlerine ekledi.





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