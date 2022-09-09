Gaziantep FK, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 11 Eylül Pazar günü HangiKredi Ümraniyespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti.

Kırmızı-siyahlı takım, yarın karşılaşmanın oynanacağı Hatay'a gidecek.





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