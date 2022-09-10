Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Fıstıklık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve araçtan inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar M.G, M.A. ve Ü.G. emniyete götürüldü.

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