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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Fıstıklık Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan ve araçtan inip kaçmaya çalışan 3 şüpheli, ekiplerin kovalamacası sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlılar M.G, M.A. ve Ü.G. emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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