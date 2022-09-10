Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Fransa'da toplantıya katıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fransa'nın Nice şehrinde düzenlenen, Global Diwan programına Türkiye'yi temsilen katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, doğu ve batı ülkelerindeki liderleri bir araya getiren platform olan Global Diwan'ın bu yıl ilk defa yüz yüze gerçekleşen toplantısında çevre ve gıda güvenliğini içeren "Mavi ve Yeşil Güvenlik" başlığı ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, her alanda Türkiye'nin başarısının yurtdışında konuşulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de gıda güvenliğinde ne aşamadayız ne yapıyoruz? bunları anlattık. Gıda güvenliği dediğimiz şey topraktan ve tohumdan başlıyor. Hem Bakanlığın yaptığı hem şehrimizde yapılan tarım okulunun hem de kurduğumuz ata tohumu bankasının önemini anlattık. Topraklarımızın analizini yaparak uygun ata tohumu kullandığımızda verimliliğin ne kadar arttığını söyledik. Bizim su yönetiminde sulama kanallarında kapalı sisteme geçilmesi, göletlerin daha iyi kullanılması, kayıp kaçağın önlenmesi ve özellikle kullanılan su oranının damla sulamaya geçerek verimliliğin artmasının ve kaynakların iyi kullanılmasının gerekliliğini anlattık. Çiftçilere verilen destekleri konuştuk."

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