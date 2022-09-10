Gaziantep'te yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı.

Muhammed Çeneci (14) Nurdağı ilçesi İçerisu Mahallesi Gencolar mezrasındaki evinin bahçesinde toprak, tarım işleriyle ilgileniyordu.

Bir anda elinin ısırıldığını fark eden Çeneci, yakınlarına haber verdi.

Ailenin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Çeneci'yi Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.