Araban'da pamuk hasadına başlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde pamuk hasadına başlandı.

Yaklaşık 25 bin dönüm alana ikinci ürün pamuk ekimi yapılan ilçede, 2022 yılının ilk hasadı işçiler tarafından elle toplanarak yapıldı.



Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, hasadın yapıldığı kırsal Yolveren Mahallesini ziyaret ederek burada üreticilerle görüştü.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Altun, "Elyaf kalitesi iyi Araban pamuğunun elle toplanan yılın ilk hasadında üreticimiz dönüme 450-500 kilogram verim alıyor. Arabanlı pamuk üreticilerimiz ekimi ve yetiştirme süreci boyunca uzun bir çalışmayla emek verip bin bir masraf ve zahmet ile yetiştirdikleri pamuğun 2022 yılı pamuk hasadının Arabanlı üreticilerimize hayırlı olmasını temenni eder bol kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.







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