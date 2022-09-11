Gaziantepli kadınlar İngiltere'de kurdukları şirketle moringa ürünlerini dünyaya pazarlayacak

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yetiştirdikleri Moringa olifeira bitkisi ile çay, şampuan, makarna gibi ürünler üretip, bunları satışa sunan kadınlar, şimdi de İngiltere'de kurdukları şirket ile dünya pazarına açılacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünün, yaprağından kabuğuna kadar her kısmının sağlıktan kozmetiğe birçok alanda kullanılan "moringa oleifera"yı Türkiye'ye kazandırmak için 5 yıl önce Nurdağı ilçesinde başlattığı proje çerçevesinde kooperatifleşen kadınlar, ürettikleri bitkiden çeşitli ürünler imal ediyor.

Hasat ettikleri bitkiyi ilçedeki üretim merkezinde çay, sabun, şampuan, dezenfektan, boğaz spreyi, arı besleme takviyeleri, antibakteriyel şampuan ve moringa kapsülü gibi ürünlere dönüştüren kadınlar, "Morigantep" markasıyla pazarda yer alıyor.

Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birinin raflarında da yer alan ürünler için Almanya'dan ve ABD'den sipariş alan kadınlar, şimdi de İngiltere'de kurdukları şirket ile dünyaya açılacak.

Gaziantep Tarım ve Orman Müdürlüğünde tarım teknikeri olarak görev yapan ve Moringa Projesi'nin Koordinatörü Aysel Eskici, AA muhabirine, ana vatanı Hindistan olan bitkinin çok sayıda hastalığa iyi geldiğinin bilimsel makalelerle doğrulandığını söyledi.

"Ülkemizde neden yok" düşüncesiyle harekete geçtiklerini anlatan Eskici, 2017'de hayata geçirilen projeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan "Fark Yaratan Projeler" kategorisinde ödül almalarıyla çalışma azimlerinin arttığını ve 2018'de "Moringa Antep Girişimci Kadınlar Üretim ve Kalkınma Kooperatifini" kurduklarını kaydetti.

Kooperatifin 14 ortağı olduğunu, üretim sürecinde 30 kişinin görev aldığını belirten Eskici, moringa içerikli çay, şampuan, boğaz açıcı sprey gibi birçok ürün üretmeye başladıklarını dile getirdi.

Çocukların daha iyi beslenebilmesi için moringalı makarna üretmeye karar verdiklerini, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, GAP İdaresinin finansörlüğünde "Kadın Çiftçilerle Moringastronomi Mutfağı ve Makarna Üretim Atölyesi" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Eskici, "2020 yılında hazırladığımız proje şu anda makarna üretim aşamasına geldi. Ciddi anlamda güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyoruz. Tabii, ürün üretmek yetmiyor, ürettiğiniz ürünün markalaşma stratejisinden tutun marka ismine, etki tasarımına varıncaya kadar pazar ağı, tüketicilerle ilişkiler gibi konuları kooperatif ortaklarına sürekli anlattık, kooperatifi sürekli dinamik tutmaya çalıştık. Bugün gelinen noktada Türkiye'de moringa arayan herkesin ilk aklına gelen adres Gaziantep oldu." diye konuştu.

- Marka tescili yapıldı

Moringanın dünyada pazar payının giderek arttığına işaret eden Eskici, şunları söyledi:

"Bizim de besleyici değeri çok iyi olan bir moringamız var. Altyapısı çok güzel bir işletme kurduk. İpek Yolu Kalkınma Ajansından yönetim danışmanlığı desteği aldık. Şu anda İngiltere'de şirket kurulumu gerçekleşti. 5 yıl önce Türkiye'de hiç moringa yokken 2018 yılında 'MoringaAntep' oldu. Bugün geldiğimiz noktada İngiltere'de Gaziantep'in Nurdağı ilçesinden çıkmış bir marka var. İngiltere'de bu markanın tescilini yaptırdık. Global alışveriş sitelerinde mağaza kurulumları gerçekleşti. Ambalajların etiket tasarımları yapılıyor. Oralarda perakende şekilde satışlar başlayacak. Ayrıca hem Almanya'dan hem Amerika'dan Gaziantep'teki moringayı, kadınları, sosyal ekonomik kalkınmayı duyan duyarlı vatandaşlarımız moringalı makarna talebinde bulundu. Amerika'ya glütensiz moringalı makarna ihracatı gerçekleşecek. Şu anda onun üretim aşamasına başladık. Almanya'ya ise organik moringalı makarna üretimi gerçekleşti, onun ihracatı yapılacak."

Ülkeye değer kazandırmanın peşinde olduklarını ifade eden Eskici, inanan, azmeden ve odaklanan kadınların, bu proje ile kazandığını sözlerine ekledi.

Kooperatif ortaklarından Sevgi Kütüz, ilçedeki tek kooperatif olduklarını, bu sayede İngiltere'ye kadar açıldıklarını söyledi.

Moringa sayesinde Hindistan'a gittiklerini, birçok şehri görüp sosyalleştiklerini dile getiren Kütüz, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmak durmayı öğrendik, özgüvenimiz arttı. Almanya ve Amerika için makarna ürettik. Küçücük bir ilçede kendimizi güzel geliştirdik ve buradaki kadınlara biraz olsun dokunduysak, onları memnun ettiysek ne mutlu bize. Herkesin çalışması, kendini geliştirmesi lazım. Güçlü bir anneden güçlü çocuklar yetişir." diye konuştu.

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