4. Uluslararası Gastronomi Festivali başlıyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenecek 4. Uluslararası Gastronomi Festivali (GastroAntep), 15-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde "sürdürülebilirlik ve biyoçeşitlilik" temasıyla Festival Park'ta düzenlenecek.

Festival, 15 Eylül Perşembe günü sabah Antep Fıstığı hasadı ve şire yapımı etkinliğiyle başlayacak. Daha sonra Şeflerle Peynir Atölyesi ve Rayiha Baharat Müzesi'nin açılışı gerçekleştirilecek.

Kortej yürüyüşünün 18.30'da başlayacağı festivalde, 19.30'da festival meşalesinin yakılmasıyla açılış yapılacak. 20.30 ise Anadolu Ateşi izleyicilerle buluşacak.

Gastroantep festivalinde etkinliklerin yanı sıra birçok gurme, yaşam koçu, diyetisyen, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler ve akademisyenler bir araya gelecek.

Coğrafi İşaret Çalıştayı'nın da düzenleneceği festivalde gezi, müze ziyaretleri, kadın ve çocuklar için atölye çalışmaları gibi etkinlikler de yer alacak.

Gaziantep Gastronomi Belgeseli "Köprü" filminin de gösteriminin olacağı festivalde, Haluk Levent, Emircan İğrek ile Derya Uluğ sahne alacak.

Festival 18 Eylül'de sona erecek.





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