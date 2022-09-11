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Gaziantep'te belediyenin sağladığı yaz spor okullarından 79 bin genç faydalandı

AA

Gaziantep'te belediyenin sağladığı yaz spor okullarından 79 bin genç faydalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü yaz spor okullarıyla 79 bin gencin spor eşliğinde yaz tatili geçirilmesi sağladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sporu tabana yaymak ve geleceğin sporcularını yetiştirmek amacıyla 15 farklı branşta, 34 tesiste ve uzman antrenörler eşliğinde gerekli ekipmanlar sağlayan Büyükşehir Belediyesi, gençlerin fiziksel, zihinsel, bedensel ve mental olarak en iyi şekilde kendilerini gerçekleştirme imkanı sağlandı.

Bu kapsamda 79 bin gencin 36 bin yüzme, 6 bini futbol, 3 bini basketbol 4 bini hentbol, 3 bini voleybol, 4 bini tenis, 7 bini badminton, 3 bini jimnastik, 2 bini tekvando, 3 bini kickboks, 2 bini güreş, 2 bini okçuluk, 2 bini satranç, 2 bini ise halk oyunlarıyla buluştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı Engelsiz Sporlar Şube Müdürlüğü ise görme, işitme ve konuşma güçlüğü, yaygın gelişimsel ve bedensel engelli bireylerin sosyal yaşama bağımsız erişimlerinin sağlanması için de çeşitli faaliyetlerde gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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