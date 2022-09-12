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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

AA

Gaziantep'te çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu.

Kale Mahallesi’nde çöp atmaya giden kişi, konteynerin yanında hareketsiz duran bebeği fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Ekipler, yaklaşık bir hafta önce doğduğu tahmin edilen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bebeğin cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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