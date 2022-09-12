GAGİAD'dan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş'a ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Başkanı Cihan Koçer ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş'ı ziyaret etti.

GAGİAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkanı Koçer ile yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Karataş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başsavcı Karataş, derneğin yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarı diledi.

Başkan Koçer ise ziyarette derneğin faaliyetleri hakkında Karataş'a bilgi verdi.

Ziyarette, Başkan Koçer, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş adına dikilen fidan sertifikasını takdim etti.



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