Skuter sürücüsü genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına başlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çarptığı skuter sürücüsü genç kızın ölümüne, 1 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde, sanığın yaşının 18'i tamamlamamış olması nedeniyle kapalı görülen duruşmaya sanık M.S. kazada hayatını kaybeden Ezgi Alya Yiğit'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada sanığın savunmasında, dershaneye gitmek için evden çıktığını, ramazan nedeniyle yolun sakin olduğunu ve skuterin kendisine çarpmasıyla durup yardım ettiğini söylediği öğrenildi.

Mahkeme heyetinin 21 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek, duruşmayı ertelediği öğrenildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde, 12 Nisan'da O.S. idaresindeki 27 SR 997 plakalı otomobil, akşam elektrikli skuter ile eve giden Ezgi Alya Yiğit (17) ve arkadaşı Şimal Toprak'a (17) çarpmış, ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit hayatını kaybetmiş, yaralanan Toprak tedavi altına alınmıştı.

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