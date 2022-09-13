Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında sert buğdayın kilogramı en yüksek 8,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|13,60
|13,90
|Buğday (sert)
|Kg
|7,60
|8,30
|Buğday (ekmeklik)
|Kg
|6,45
|7,10
|Arpa (çakır)
|Kg
|6,35
|6,45
|Mısır
|Kg
|5,42
|5,56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.