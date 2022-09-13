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Tümörün yüzünü kapladığı Kamerunlu çocuk Gaziantep'te ameliyat edildi

AA

Tümörün yüzünü kapladığı Kamerunlu çocuk Gaziantep'te ameliyat edildi

GAZİANTEP (AA) - OKAN COŞKUN - Yüzündeki tümör Kamerun'da yardım faaliyeti yürüten hayırseverler tarafından fark edilen 9 yaşındaki Fabilou Mohamadou, Gaziantep'te ameliyat edildi.

Yurt dışında faaliyet yürüten bir yardım kuruluşunun başkanı İrem Ülker, Kamerun'da bulunduğu sırada evinin önünde oynayan ve yüzünün bir bölümünde tümör bulunan 9 yaşındaki Fabilou'nun Türkiye'de tedavi edilmesi için yetkililerle görüştü.

9 yaşındaki Fabilou, gerekli izinler alındıktan sonra Gaziantep'teki özel bir hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.

Hastanenin Göz Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Can Pamukçu tarafından tetkikleri yapılan ve rabdomyosarkom (kas ve yumuşak doku tümörü) teşhisi konulan Fabilou, ameliyata alındı.

Tümörün bir bölümü alınan Fabilou'nun tedavisi hastanede devam ediyor.

Ameliyatı yapan Dr. Pamukçu, AA muhabirine, hastayı ilk gördüğünde durumunun iyi olmadığını gözlemlediklerini belirtti.

Kamerun'da imkanların kısıtlı olması nedeniyle hayırseverlerin kendileri ile bağlantı kurduğunu anlatan Pamukçu, "Seve seve yardımcı olabileceğimizi söyledik. Çok nadir rastlanan ve hastalığın son dönemlerine gelmiş bir hastaydı. Cerrahi olarak tanısını koyduk, tümörü kısmen küçülttük ve onkolojiye yönlendirdik." dedi.

- "Nadir rastlanan bir hastalık"

Pamukçu, çocuğun onkoloji ünitesinde tedavisinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Biz hekimler olarak elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ama herkesin kaderi ve kısmeti var. Hayırseverler olmasa zaten bu aşamaya kadar da gelemezdi. Biz hastalıktan kurtulacağını düşündüğümüz için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye'de bu hastalığın bu aşamaya gelmesi neredeyse yok denilecek kadar az. Çünkü sağlık sistemimiz daha sistematik ilerliyor. Biz çocuklarda bir hastalık yokken sağlık taraması yapıyoruz. Nadir rastlanan bir hastalık. Ama rastlandığında da erken dönemde tedavi ettiğimiz için tedavisi mümkün olan bir hastalıktır."

Hayırseverler yardımıyla Türkiye'ye getirilen Fabilou'ya Gaziantep'te yardımcı olan Oğuz Çetinkaya ise hastanın imkansızlıklar nedeniyle Kamerun'da tedavi olamadığını söyledi.

Hastanın ilk olarak İstanbul'a oradan da Gaziantep'e getirildiğini vurgulayan Çetinkaya, "Fabilou'yla ilk tanıştığımızda çok çaresiz bir durumda olduğunu gördüm. Bizim yapmış olduğumuz şey elimizden geleni yapmak, gerisi Allah'ın takdiri. İnşallah sağlığına kavuşur." diye konuştu.

- "Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Kamerun'dan gelen hastanın teyzesi Adama Mohamadou da Fabilou'nun sağlığına kavuşması için dua ettiklerini kaydetti.

Türkiye'ye şifa bulmak için geldiklerini söyleyen Adama Mohamadou, şunları kaydetti:

"İyi olursa inşallah tekrar ülkemize, evimize döneceğiz. Kamerun'dayken bu hastalık küçük bir şey olarak başladı. Fabilou'yu ilk gördüğümüzde bir sineğin ısırdığını ve yüzünde bu rahatsızlığın büyüdüğünü düşündük. İlk başta 'yarın geçecek' dedik ve geçmedi. Durumun ciddiyetini gördük ve tedavi için para toplamaya başladık ama olmadı. Sonrasında ise daha kötü oldu. Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Fabilou'nun daha iyi olmasını istiyorum. Dua ediyoruz her şey daha iyi olacak inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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