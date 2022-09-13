Gastronomi kentinde çölyak hastaları unutulmuyor

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil Belediyesince hazırlanan glutensiz un, makarna ve cips, paketleri çölyak hastalarına dağıtıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede oluşturulan "Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası" tarafından her 3 ayda bir hazırlanan paketlerin eylül ayındaki dağıtımı yapıldı.



Aralarında çocukların da bulunduğu 738 çölyak hastasına 15 kiloluk glutensiz un, 6 paket makarna ulaştırıldı.



Çocuk hastalara ayrıca glutensiz gofret ve cips dağıtımı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 2 çölyak hastası çocuk annesi Zeynep Bilici, glutensiz ürünlerin diğer ürünlere nazaran pahalı olması nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiklerini belirtti.

Belediye tarafından oluşturulan gıda bankasında hazırlanan paketleri aldıklarını aktaran Bilici, "Sağ olsun belediyemiz üç ayda bir bizlere glütensiz un ve glütensiz makarna yardımında bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda 9 kilo olan un yardımını artık 15 kilo olarak alıyoruz. Bunun yanında 6 paket glütensiz makarnanın yanında bir paket glütensiz gofret ve cipste hediye edildi. Ekiplere teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çölyak hastası çocuk babası Harun Doğru ise aldıkları hizmetten dolayı memnun olduklarını kaydetti.

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