Gaziantep'te terör propagandası suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekipler, terör örgütü propagandası yapmak suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.A'yı yakaladı.



A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.





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