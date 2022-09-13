AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ilçelere ziyaret

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GAZİANTEP (AA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.

Nurdağı ilçesinde partilerle bir araya gelen Erdoğan, ilçedeki esnafı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ziyarette Erdoğan'a, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Analık ve parti teşkilatı eşlik etti.



Erdoğan, daha sonra İslahiye ilçesinde de ziyaretlerde bulundu.

Ziyarette, Erdoğan'a AK Parti Gaziantep İl Başkan Yardımcısı Ahmet Parlak eşlik etti.



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