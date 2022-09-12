Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Ligde son oynanan HangiKredi Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuları takımdan ayrı çalıştı. Diğer futbolcular ise koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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