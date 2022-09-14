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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te anasınıflarına kırtasiye desteği

AA

Gaziantep'te anasınıflarına kırtasiye desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarına okul çantası ve kırtasiye desteği verilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarına kırtasiye desteği verilmesi için Güzide Bekir Akıncı 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu'nda protokol imza töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte birlikte iş yapma ve kardeşlik modelinin olduğu belirtti.

Şahin, yapılan desteklerin önemli olduğunu ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de okula başlayan her öğrencide bu çantalardan olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ise kentte yürütülen çalışmaların önemli ve kıymetli olduğuna değindi.

Açıklamaların ardından projenin protokolü imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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