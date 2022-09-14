Gaziantep'te anasınıflarına kırtasiye desteği

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarına okul çantası ve kırtasiye desteği verilecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Müftülüğü iş birliğinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 4-6 yaş gruplarına yönelik eğitim veren anasınıflarına kırtasiye desteği verilmesi için Güzide Bekir Akıncı 4-6 Yaş Diyanet Anaokulu'nda protokol imza töreni düzenlendi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte birlikte iş yapma ve kardeşlik modelinin olduğu belirtti.

Şahin, yapılan desteklerin önemli olduğunu ifade etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül de okula başlayan her öğrencide bu çantalardan olmasının önemli olduğunu kaydetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi ise kentte yürütülen çalışmaların önemli ve kıymetli olduğuna değindi.



Açıklamaların ardından projenin protokolü imzalandı.

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