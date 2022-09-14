Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tandır Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.



Belirlenen adreste yapılan aramada 8 kilogram esrar ele geçirdi, olayla ilgili H.T. gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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