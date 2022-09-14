İslahiye'de zabıta ekipleri pazarda tartı denetimi yaptı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, pazar yerinde tartı denetimi gerçekleştirdi.

Salçalık biber satıcılarının yoğun olduğu pazar yerine kontrol noktası açan İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşın aldığı biber çuvallarını tartarak fırsatçıların önüne geçiyor.

İslahiye Belediyesi Zabıta Amiri Sedat Palta, vatandaşların mağdur olmalarını engellemek amacıyla denetimlerin süreceğini belirtti.



Palta, hileli baskül ve kantar kullanan kişi ve iş yerleri hakkında işlem yaptıklarını belirtti.



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