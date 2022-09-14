Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım ve öğretmenler, Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yıldırım, törenin ardından tebrikleri kabul etti.

Şehit Astsubay İbrahim Tıraş İlkokulu'nda devam eden programda öğrencilere dondurma ikram edildi.

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