Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan ve 1 kişinin bıçakla yaralandığı kavgayla ilgili tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Şahinbey ilçesi Eyüpoğlu Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile bazı Suriye uyruklular arasında 12 Eylül'de çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Zanlıların ev ve iş yerinde yapılan aramada olayda kullanılan 3 kesici alet ve sopa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylelikle olaya ilişkin tutuklanan zanlı sayısı 6'ya yükseldi.

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında 12 Eylül'de park yeri nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçakla kolundan yaralanmış, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

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