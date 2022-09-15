Gaziantep ve Malatya'da sosyal konut projesi için başvuru yoğunluğu sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep ve Malatya'da sosyal konut projesi için başvuru yoğunluğu sürüyor

AA

Gaziantep ve Malatya'da sosyal konut projesi için başvuru yoğunluğu sürüyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşların bankaların önlerinde oluşturduğu başvuru yoğunluğu devam ediyor.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayan ve erkenden başvuru yapmak isteyenler evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerine geldi.

İlk gün bankaların önünde oluşan sıra ve kuyruklar başvurunun ikinci gününde de devam ediyor.

Proje kapsamında 10 bin 24 konutun yapılacağı Gaziantep'te başvuru sırası bekleyen 61 yaşındaki Şerif Aşa, AA muhabirine, ev sahibi olmak istediğini ve başvuru için geldiğini söyledi.

Kiracı olduğunu ifade eden Aşa, "2 çocuğum engelli. Proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Kiracıyız, ev sahibi olabilirsek çok memnun oluruz. Bir ev hasretimiz var ve bir gün kavuşmak istiyoruz." dedi.

Asgari ücretli çalıştığını belirten Erol Yılmaz ise uzun yıllardır konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olduğunu ama kendisinin başvurularının olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Kiraların yükselmesiyle zorlandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şuna inanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor ve projeler üzerinde çalışıyor. Piyasalarda da çok yükseklik var. Her şeyin iyisini temenni ediyoruz. Kısmette varsa olur yoksa da yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah ev çıkar. isterim ki herkese ev sahibi olsun çıksın."

- Malatya'da 2 bin 251 konut yapılacak

2 bin 251 konutun inşa edileceği Malatya'da da yoğunluk, başvuruların ikinci gününde devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren İsmail Özdemir de uygulamayı ve şartları çok beğendiğini vurgulayarak, "Devletimiz gerçekten insanlara güzel bir şey yaptı. Arsa, ev verilecek. Kendimi bildim bileli kiradayım. Mutlu olduk." dedi.

Peyran Reçber ise projenin çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah bizim için de iyisi olur, inşallah bize de çıkar. Kendimi bildiğimden beri kiracıyım, 6 çocuğum var. Çıkarsa çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Hulusi Karcı da konut sahibi olmayı istediğini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Aziz Bayduz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnsanlar kira öder gibi ev sahibi olacak. İnşallah bana da çıkar." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin desteğiyle yükseliyor
YEREL HABERLER Gaziantep'in eğitim kalitesi hayırseverlerin ...
Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
YEREL HABERLER Gaziantep'teki bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklu sayısı ...
Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan bebekle ilgili 2 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te, çöp konteyneri yanında cesedi bulunan ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını ...
Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın; 1 itfaiyeci yaşamını yitirdi, 9 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te pamuk fabrikasında yangın; 1 itfaiyeci ...
GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 3 - Gaziantep'te iplik ve pamuk ...
GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiyeci öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME 2 - Gaziantep'te iplik ve pamuk ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında ...
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan yangında 4 itfaiyeci yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te iplik ve pamuk fabrikasında çıkan ...
Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor
YEREL HABERLER Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut ...
GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Gaziantep'te çöp konteyneri yanında ...
Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te çöp konteyneri yanında bebek cesedi ...
Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
YEREL HABERLER Nurdağı'nda İlköğretim Haftası kutlandı
İslahiye'de zabıta ekipleri pazarda tartı denetimi yaptı
YEREL HABERLER İslahiye'de zabıta ekipleri pazarda tartı denetimi ...
Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te Akıllı Tahta Temini Projesi tanıtıldı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Gaziantep'te anasınıflarına kırtasiye desteği
YEREL HABERLER Gaziantep'te anasınıflarına kırtasiye desteği
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ...
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret
YEREL HABERLER Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada ...
Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Nurdağı'nda yapılacak otogar için temel atma töreni ...
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ilçelere ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.