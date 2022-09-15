Araban'da İlköğretim Haftası kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Araban ilçesinde İlköğretim Haftası törenle kutlandı.

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu.



Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Daha sonra Merkez İlkokulunda devam eden törende, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılarak öğrenciler tarafından şiirler okundu.



Programa, Kaymakam Hilal Kızılkaya, Belediye Başkanı Hasan Doğru, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



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