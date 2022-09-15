Gaziantep'te kamyonla otomobil çarpıştı, sürücüler yaşamını yitirdi, bir kişi ağır yaralandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde asfalt yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kartal Mahallesi'nde Lamih Ağaslan idaresindeki asfalt yüklü 27 AIL 212 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Beşar Veys'in kullandığı 27 MA 0128 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon şarampole devrildi, otomobil ikiye bölündü.

Sürücüler Ağaslan ile Veys, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Muhammed Veys yaralandı.

Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Veys'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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