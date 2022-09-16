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GAGİAD'ın AB destekli projesi başlıyor

AA

GAGİAD'ın AB destekli projesi başlıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) tarafından hayata getirilen, Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen "Dayanıklı Bir Yeşil Kalkınma için İş İnsanları ve Yeni Katılanlar Arasında Bilgi Değerleme ve Farkındalık Diyaloğu" projesi kapsamındaki ilk buluşma 20-21 Eylül tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar Projeleri kapsamında GAGİAD’ın koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje 67 başvuru arasından ilk 8’e kalarak 60 bin avro destek alan proje kapsamında, Haziran 2022 tarihinde başladı. Yapılan görüşmelerin ardından projenin ortakları arasında yer alan İspanya, Lüksemburg, Danimarka ve Yunanistan'daki paydaşlar, ilk kez bir araya gelmeye hazırlanıyor.

20-21 Eylül tarihleri arasında Gaziantep’te GAGİAD ev sahipliğinde buluşacak olan paydaşlar, Gaziantep’te hayata geçirilen yeşil şehirler uygulamasına örnek uygulamaları yerinde görecek. GAGİAD, bu buluşma sayesinde sektörde girişimcileri ve bu alanda çalışan kamu, sivil toplum ve özel sektördeki aktörleri bir araya getirmiş olacak. Bu kapsamda entegrasyon sürecine destek olmak için ulusötesi ortaklar ile rehber niteliğinde bir veri tabanı hazırlanacak ve rol model olacak iş insanları ise kısa filmler çekilecek. Proje sonunda ulusötesi düzeyde bir webinar semineri de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, konukları ağırlamaya kısa bir süre kaldığını ve hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Projeyi çok önemsediklerini anlatan Koçer, "Günümüzde dünya ekonomisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içinde. Bu bağlamda yeşil diyalog, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşımakta. Bu projemiz ise bu anlamda yeşil kalkınmayı desteklemekte." görüşüne yer verdi.

Dernek olarak ilk Avrupa Birliği projesini yürüttüklerini belirten Koçer, şöyle devam etti:

"Bu anlamda öncülüğünü üstlendiğimiz projede yurtdışındaki saygın kurum ve kuruluşlarla çalışıp, farkındalık ve dönüşüm hareketi başlatacağız. GAGİAD olarak sahip olduğumuz misyon ve vizyonla ülkemizin ve dünyanın sürdürülebilir inşasında çok boyutlu bir dönüşümün aktörleri arasında yer alarak fayda sağlamak istiyoruz. Bu fırsatı Türkiye Ulusal Ajansına sunduğumuz projenin kabul edilmesiyle yakalamak istiyor, çalışmalarımızı daha üst düzey noktalara taşımayı hedefliyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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