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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te gasp ve kapkaç operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA

Gaziantep'te gasp ve kapkaç operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te gasp ve kapkaç olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gasp ve kapkaç olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 3 gasp ve 1 kapkaç olayını gerçekleştirdikleri iddiasıyla F.K, H.A. ve M.K'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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