İslahiye'de okul çevrelerinde denetim

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim yapıldı.

Okulların açılmasıyla birlikte güvenlik uygulamaları kapsamında Boğaziçi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye-Hassa karayolunda güzergahta bulunan okullara giden öğrencilerin güvenli biçimde ulaşmalarını sağlamak için öğrencilerin ellerinden tutarak yaya geçidinden gitmelerini sağladı.

Denetimler sırasında kurallara uymayan bazı araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

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