İslahiye’de İlköğretim Haftası kutlandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İlköğretim Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin ve öğretmenler, Demokrasi Meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden programda Kaymakam Anteplioğlu ve beraberindekiler, öğrencilerle sohbet etti.

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