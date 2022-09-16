Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çanta açıklaması

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilere dağıtılan çantalarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şahin, açıklamasında, sosyal medyada konuşulan çantaların tüm ilkokul 1. sınıf öğrencilerine hediye edildiğini belirterek, "Ancak yapılan eleştirilere de katılıyorum. Tasarımda yapılan hata dikkatimizden kaçmış. Arkadaşlarımla konuştum. Sonraki çalışmalarımızda daha dikkatli olacağız." ifadelerini kullandı.



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