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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK yarın Trabzonspor'a konuk olacak

AA

Gaziantep FK yarın Trabzonspor'a konuk olacak

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'un konuğu olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 11 puan topladı. Rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 7 gole engel olamadı.

Puan cetvelinde 7. sırada yer alan ve son iki maçtır galip gelemeyen Gaziantep FK, rakibini yenip daha üst sıralara yükselmek istiyor.


- Gaziantep FK'nin gol umudu Figueiredo


Gaziantep FK'nin bu sezon oynadığı 6 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan Brezilyalı forvet Joao Figueiredo, attığı 4 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.


- 3 oyuncu kart ceza sınırında


Güneydoğu temsilcisinde zorlu deplasman öncesi 3 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

Alexandru Maxim, Stelios Kitsiou ve Papy Djilobodji, Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde takımlarının ligin 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Gaziantep FK'de Trabzonspor maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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