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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte narkotik suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki bir uygulama noktasında durdurulan araçta narkotik dedektör köpeği "Onix"in kullanıldığı aramada, 128 kilo 900 gram toz esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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