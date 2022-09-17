Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi

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GAZİANTEP (AA) - Şarkıcı Emir Can İğrek, Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali kapsamında sahneye çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde Festival Park'ta gerçekleştirilen etkinlikte Emir Can İğrek sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla yan yana söyleyen Emir Can İğrek'e hayranları cep telefonların ışıklarını da açarak eşlik etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, günün anısına sanatçıya üzerinde ismi yazılı bir tepsi baklava hediye etti.

Üçüncü günü tamamlanan festival yarın sona erecek.

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