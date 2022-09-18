Gaziantep'te motosiklet tutkunları gazilerle şehir turu attı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te "9. Gaziler Sürüşü" adı altında düzenlenen etkinlikte, 60 motosiklet tutkunu gazilerle şehir turu attı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkchopper Motosiklet Kulübü tarafından gerçekleştirilen, Şahinbey Belediyesi ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nın da destek verdiği etkinliğe katılan 60 motosikletli, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi önünde buluştu.

Polislerin güzergahta aldığı önlemler eşliğinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nden hareket eden katılımcılar, şehir turu attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Mehmet Tahmazoğlu, şehit ve gazilerin vatan için canlarını ortaya koyduğunu anımsattı.

Programın her yıl düzenlendiğini aktaran Tahmazoğlu, "Bu vatan uğruna hayatlarını ortaya koyan hem şehitlerimize hem de gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da gazilerimizle beraber bir şehir turu attık. Bu haftanın farkındalığını gazilerimize duyduğumuz sevgiyi ve hürmeti gösteren bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri Vakfı Gaziantep Şubesi Başkanı Mehmet Yeter de emeği geçenlere teşekkür etti.

Yapılan etkinlikten memnuniyet duyduklarını anlatan Yeter, gazilerin hatırlanmasının önemli olduğunu aktardı.

Türkchopper Kulübü Gaziantep Şubesi Başkanı Sedat Durgun ise organizasyonun bu yıl 9'uncusunun düzenlendiğini ifade etti.

Gazilerle beraber şehir turu attıklarını dile getiren Durgun, vatandaşların ilgisinden dolayı memnun olduklarını söyledi.​​​​​​​

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