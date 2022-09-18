"4. Uluslararası Gastronomi Festivali"nde son gün yoğunluğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"4. Uluslararası Gastronomi Festivali"nde son gün yoğunluğu

AA

"4. Uluslararası Gastronomi Festivali"nde son gün yoğunluğu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "4. Uluslararası Gastronomi Festivali"ne gelen ziyaretçiler, Güneydoğu ve Gaziantep'e ait birçok yöresel lezzeti tattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde bu yıl "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla gerçekleştirilen festivalin son günü, çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival Park'ta hazırlanan alanda Güneydoğu ve Gaziantep'teki yemek işletmeleri, kendileri için kurulan stantlarda hazırladıkları lezzetleri ziyaretçilere sundu.

Festivale gelen ziyaretçiler, birçok lezzeti tatma fırsatı buldu. Festivalde özellikle kebap ve tatlı stantlarında yoğunluk oluştu.

Lokanta işletmecilerinden Mehmet Taşdelen, AA muhabirine, festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

Festivalin son günü olması nedeniyle üzüldüklerini ifade eden Taşdelen, "Ziyaretçiler için burada birçok şey var. Lezzet, dostluk, sevgi, şamata var, hüzün hariç her şey var. Dışarıdan birçok ziyaretçi var. Festivalde çok yoğun bir kalabalık var. Festival alanına girmek bile zor, adeta izdiham var. Kebabı, baklavası, katmeri her lezzet burada." dedi.

İşletme sahibi Rıdvan Özçetin ise festivale çok yoğun ilgi olduğunu belirterek, ziyaretçilerin birçok lezzeti tattığını dile getirdi.

Ziyaretçilerden Havva Koç da festivalin gastronomi kentine yakışır şekilde gerçekleştiğine dikkati çekti.

Festivale ilginin yüksek olduğunu anlatan Koç, "Festivalle kentin tanıtımına ilişkin güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu etkinlikle kentin lezzetleri ve insanları çok güzel tanıtılıyor. Bir Gaziantepli olarak bize gurur veriyor. Festivalde birçok tadın ve lezzetin bir arada olması güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Festival, bugün Derya Uluğ'un konseriyle son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te motosiklet tutkunları gazilerle şehir turu attı
YEREL HABERLER Gaziantep'te motosiklet tutkunları gazilerle şehir ...
Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Aybek'in Gaziantep'teki ...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda öldü
YEREL HABERLER Motosikletiyle giderken uğradığı silahlı saldırıda ...
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını ...
Şahinöz: Tüketici QR kod ile sağlıklı ve güvenilir ürüne kolayca ulaşabilecek
YEREL HABERLER Şahinöz: Tüketici QR kod ile sağlıklı ve güvenilir ...
Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi
YEREL HABERLER Şarkıcı Emir Can İğrek Gaziantep'te konser verdi
Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te suçüstü yakalanan 2 hırsızlık şüphelisi ...
Bakan Bozdağ: Biden'dan Macron´a 7 düvel 2023´e kilitlendi (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Biden'dan Macron´a 7 düvel 2023´e ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçına hazır
4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali sürüyor
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'ne katıldı: (2)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma Meclisi'ne katıldı: (1)
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Gaziantep İl Danışma ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Gaziantep Valiliğini ziyaret ...
Bakan Bozdağ: Biden'dan Macron´a 7 düvel 2023´e kilitlendi
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Biden'dan Macron´a 7 düvel 2023´e ...
Adalet Bakanı Bozdağ, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve Sanat Merkezi'nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Adalet Bakanı Bozdağ, Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim ve ...
Gaziantep'te 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi
Kamyonette, borulara gizlenen 128 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kamyonette, borulara gizlenen 128 kilo esrar ele ...
Gaziantep FK yarın Trabzonspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK yarın Trabzonspor'a konuk olacak
Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi
YEREL HABERLER Haluk Levent Gaziantep'te konser verdi
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çanta açıklaması
YEREL HABERLER Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'den çanta ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 7 silah ele ...
Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay için müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.