Gaziantep'teki "4. Uluslararası Gastronomi Festivali" Derya Uluğ konseriyle sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen 4. Uluslararası Gastronomi Festivali, Derya Uluğ konseriyle son buldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı ve Büyükşehir Belediyesinin iş birliğinde, "Sürdürülebilirlik ve Biyoçeşitlilik" temasıyla 15 Eylül'de Festival Park'ta başlayan organizasyon, birçok farklı etkinlikle binlerce ziyaretçiyi ağırladı.
Festivalin son gününde yarışmalar, paneller, söyleşiler, müzik ve şeflerin yemek şovları yapıldı.
Gaziantep ve Güneydoğu'daki yöresel ürün ve yemek işletmeleri, kendileri için kurulan stantlarda hazırladıkları lezzetleri ziyaretçilere sundu.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival, şarkıcı Derya Uluğ'un konseriyle son buldu.