Vali Gül'den Gaziler Günü mesajı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, 9 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, cennet vatanın şehit ve gazilerin emanetin olduğunu belirtti.



Vatanın bölünmez bütünlüğü, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için büyük onurla görev yaparak gazilik mertebesine ulaşan kahraman gazilerin en büyük gurur kaynakları olduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:



"Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten sonraki rütbedir. Bu gün kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarını şükran ve minnetle andığımız gündür. Şehit ve gazilerimizi andığımız bu günlerin birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmesini temenni ediyor."

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