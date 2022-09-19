Gaziantep'te yakalanan 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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